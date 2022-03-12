Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский просит мир помочь освободить из плена мэра Мелитополя

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 13:34

Президент Владимир Зеленский пытается с помощью мировых лидеров освободить захваченного в плен россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "С самого утра в навсегда украинском Мелитополе собрались люди на акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени.

Более трех тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве. Если в Мелитополе против оккупантов выходят три тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны, чтобы было по-честному.

Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Федорова. Общество города требует его освободить, и это важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление.

Оккупанты должны видеть, что они чужды всей нашей земле.

Ночью и сегодня постоянно говорим с международными партнерами об этой ситуации с нашим городским головой.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Требование простое – немедленно освободить его из плена.

Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящими с Москвой – Франция, Германия, Израиль и другие".

Детали: Зеленский рассказал, что мэр олицетворяет весь Мелитополь, сейчас борющийся против оккупантов.

Темы: ЗеленскийМелитопольпленныевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше

Все новости...
Зеленский
Переговоры с Путиным в Москве вряд ли возможны – Жовква
Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент
Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет
Последние новости
10:27
видеоВойска РФ обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые
10:21
Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций РФ и Беларуси
10:16
В Киевской области ПВО сбила российский истребитель СУ-34
10:15
видеоМаркарова о большой военной помощи от США: Некоторые вещи уже в Украине
10:14
"Газпром" экспортирует газ через Украину на максимальных уровнях
10:03
фотоРусские обстреливают Житомирскую область, есть разрушения
10:00
Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины
09:55
Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали более 30 миллионов долларов для украинцев
09:52
Хакеры из ОРЛО запустили электронную рассылку с вирусом украинским госорганам
09:41
фото, видео, обновлено от 8:38Остатки ракеты упали в жилом районе Киева, есть погибший
Все новости...