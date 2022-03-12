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Зеленский просит мир помочь освободить из плена мэра Мелитополя

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 12:34
Зеленский просит мир помочь освободить из плена мэра Мелитополя

Президент Владимир Зеленский пытается с помощью мировых лидеров освободить захваченного в плен россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "С самого утра в навсегда украинском Мелитополе собрались люди на акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени.

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Более трех тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве. Если в Мелитополе против оккупантов выходят три тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны, чтобы было по-честному.

Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Федорова. Общество города требует его освободить, и это важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление.

Оккупанты должны видеть, что они чужды всей нашей земле.

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Ночью и сегодня постоянно говорим с международными партнерами об этой ситуации с нашим городским головой.

Требование простое – немедленно освободить его из плена.

Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящими с Москвой – Франция, Германия, Израиль и другие".

Детали: Зеленский рассказал, что мэр олицетворяет весь Мелитополь, сейчас борющийся против оккупантов.

Темы: ЗеленскийМелитопольпленныевойна
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