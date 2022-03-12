В Донецкой области враг обстрелял Очеретинскую и Авдеевскую общины
Суббота, 12 марта 2022, 13:41
Российские войска утром 12 марта обстреляли Очеретинскую и Авдеевскую общины.
Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Авдеевское направление россияне обстреляли из установок Точка-У и Град. Последствия обстрелов устанавливаем.
В Очеретинской общине обстреляли Каменку. К счастью, без жертв среди мирного населения, есть поврежденные дома".
Детали: Также, по словам Кириленко, вражеские снаряды перебили высоковольтную линию электропередач, оставив без электричества Троицкое, Новобахмутовку, Новоселовку и Александрополь.
Глава облВА опубликовал видео и фото снарядов из окрестностей Авдеевки.