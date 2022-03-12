Обстрелы Северодонецка: ранены двое детей-близнецов, враг целился по больнице

В результате вражеских обстрелов Северодонецка Луганской области пострадала местная жительница и ее двое детей-близнецов.

Источник: глава Луганской областной государственной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Глава ОГА обнародовал фотографии.

Гайдай подчеркнул, что "врачи работают на грани своих сил", а также сообщил, что враг обстрелял и больницу Северодонецка.