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Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет

Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 12:50
Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия несет потери в Украине с небывалой скоростью: за 16 дней войны 31 батальонно-тактическая группа ее армии потеряла боеспособность, уничтожено более 360 танков, 1205 бронированных машин, около 60 самолетов и 80 вертолетов.

Источник видеообращение Зеленского за 12 марта

Прямая речь: "Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны.

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Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней.

С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага утратила боеспособность.

Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группами же пытается выйти с территории Украины домой, в Россию.

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Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. Более 360 танков.

1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром.

Уже около 60 самолетов. Более 80-ти вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники. В частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится.

У большинства армий мира нет  столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения".

Детали: Зеленский считает, что враг пытаются взять Украину количеством, но этого не получится.

Президент подчеркнул, что хотя украинская армия имеет чрезвычайные успехи, нельзя уменьшать "энергию сопротивления", нужно работать на оборону вместе.

По его словам, "это отечественная война, это народная война, это война за нашу независимость"  – и не просто государства, а всего украинского.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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