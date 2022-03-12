Обещание Борреля удвоить военную помощь Украине оказалось преждевременным – СМИ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже не впервые сделал преждевременное обещание по военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На саммите ЕС в Версале Боррель создал четкое впечатление, что среди лидеров есть согласие использовать еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF) — фонда военной помощи - для помощи Украине в ее борьбе против вторжения России.

27 февраля ЕС впервые принял решение о поставках оружия в находящуюся в состоянии войны страну.

"Вчера я предложил это лидерам. А Европейский фонд мира удвоит свою поддержку с дополнительными 500 миллионами евро", – сказал Боррель журналистам в пятницу утром.

На вопрос, трудно ли было убедить страны-члены ЕС поддержать расширение EPF, Боррель ответил: Нет, нет. Все хорошо осознают, что мы должны усилить военную поддержку Украины, продолжать оказывать давление на Россию… Итак, еще 500 миллионов евро".

Но канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявили, что увеличение помощи на 500 миллионов евро не было частью их обсуждений. И об этом не упомянуто в итоговом заявлении лидеров.

Преждевременное обещание Борреля, ранее критиковавшегося за использование неточных формулировок, появилось лишь через пару недель после того, как он вызвал международную путаницу, заявив, что ЕС предоставит Украине истребители.

На следующий день он отказался от этого объявления, сказав, что трансферы будут поступать из отдельных стран ЕС, а не из блока. Но даже эта перспектива вскоре разрушилась, когда Вашингтон отклонил план Польши по доставке самолетов в Украину, используя США в качестве посредника.

Следует отметить, что президент Европейского совета Шарль Мишель также в пятницу создал впечатление, что договоренность о дополнительных 500 млн. евро для Украины достигнута. Выступая на французском языке на заключительной прессконференции саммита, он сказал, что "взята ориентация, чтобы добавить еще 500 миллионов евро в Фонд мира".

Пресссекретари как Борреля, так и Мишеля позже признали, что 500 миллионов евро являлись предложением, а не тем, что было окончательно согласовано.