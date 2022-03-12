Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обещание Борреля удвоить военную помощь Украине оказалось преждевременным – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 14:11

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже не впервые сделал преждевременное обещание по военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На саммите ЕС в Версале Боррель создал четкое впечатление, что среди лидеров есть согласие использовать еще 500 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF) — фонда военной помощи - для помощи Украине в ее борьбе против вторжения России.

Реклама:

27 февраля ЕС впервые принял решение о поставках оружия в находящуюся в состоянии войны страну.

"Вчера я предложил это лидерам. А Европейский фонд мира удвоит свою поддержку с дополнительными 500 миллионами евро", – сказал Боррель журналистам в пятницу утром.

На вопрос, трудно ли было убедить страны-члены ЕС поддержать расширение EPF, Боррель ответил: Нет, нет. Все хорошо осознают, что мы должны усилить военную поддержку Украины, продолжать оказывать давление на Россию… Итак, еще 500 миллионов евро".

ВИДЕО ДНЯ

Но канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявили, что увеличение помощи на 500 миллионов евро не было частью их обсуждений. И об этом не упомянуто в итоговом заявлении лидеров.

Преждевременное обещание Борреля, ранее критиковавшегося за использование неточных формулировок, появилось лишь через пару недель после того, как он вызвал международную путаницу, заявив, что ЕС предоставит Украине истребители.

На следующий день он отказался от этого объявления, сказав, что трансферы будут поступать из отдельных стран ЕС, а не из блока. Но даже эта перспектива вскоре разрушилась, когда Вашингтон отклонил план Польши по доставке самолетов в Украину, используя США в качестве посредника.

Следует отметить, что президент Европейского совета Шарль Мишель также в пятницу создал впечатление, что договоренность о дополнительных 500 млн. евро для Украины достигнута. Выступая на французском языке на заключительной прессконференции саммита, он сказал, что "взята ориентация, чтобы добавить еще 500 миллионов евро в Фонд мира".

Пресссекретари как Борреля, так и Мишеля позже признали, что 500 миллионов евро являлись предложением, а не тем, что было окончательно согласовано.

Темы: УкраинаЕСвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: