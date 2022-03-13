Потери врага на 13 марта: вражеская авиация обеднела на 74 самолета

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российская авиация потеряла 74 самолета и 86 вертолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Указано, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 374 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,

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артиллерийских систем – 140 ед,

РСЗО - 62 ед,

средства ПВО - 34 ед,

самолетов – 74 ед,

вертолетов – 86 ед,

автомобильной техники - 600 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.