Потери врага на 13 марта: вражеская авиация обеднела на 74 самолета
Воскресенье, 13 марта 2022, 08:27
По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российская авиация потеряла 74 самолета и 86 вертолетов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Указано, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:
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личного состава – более 12 000 человек,
танков ‒ 374 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,
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артиллерийских систем – 140 ед,
РСЗО - 62 ед,
средства ПВО - 34 ед,
самолетов – 74 ед,
вертолетов – 86 ед,
автомобильной техники - 600 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.