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Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 08:41
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
изображение НОК

Сборная Украины завоевала последнюю медаль на Паралимпийских играх в Пекине: в заключительный день соревнований наши спортсмены праздновали победу в лыжной гонке в открытой эстафете 4х2,5 км.

Источник: НОК Украины, "Суспільне"

Детали: Открытая эстафета – один из стартов в лыжных гонках с продолжительностью в 2.5 км каждый этап. В гонке могут участвовать как мужчины, так и женщины, причем один спортсмен может пробежать два этапа.

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От Украины участие в открытой эстафете на Паралимпиаде-2022 принимали Дмитрий Суярко (класс с нарушением зрения), Григорий Вовчинский (класс стоя), Василий Кравчук (класс сидя) и Анатолий Ковалевский (класс с нарушением зрения). И в этом составе украинцы завоевали "золото".

Почти всю гонку Украина входила в топ-3. Этап Григория Вовчинского Украина завершила первой, в то время как перед заключительным опустилась на четвертую позицию.

И все же Анатолию Ковалевскому удалось завоевать "золото" Паралимпиады-2022. На последнем круге он опередил представителя Франции и пересек финишную линию первым.

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Спортсмены принесли Украине 11-е золото и в общей сложности 29-ю медаль в Пекине-2022.

НОК отмечает, что это абсолютный рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах.

Темы: Паралимпиада
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