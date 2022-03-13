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В Украине открываются 10 гуманитарных коридоров

Ирина БалачукВоскресенье, 13 марта 2022, 08:43
В Украине открываются 10 гуманитарных коридоров
Эвакуация населения из г. Ирпеня в г. Киев 8 марта. Фото ГСЧС

13 марта в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей с места ожесточенных боев.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время видеообращения, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram, Бучанский городской совет в Facebook

Детали: 13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

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  1. В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
  2. Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. Автобусы продолжают движение из Песковки.
  3. Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневе – Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  4. Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев. Автобусы будут отправлены из Киева.
  5. Большая Дымерка – Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  6. Кременная – Лиман.
  7. Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.
  8. Попасная – Бахмут – Славянск.
  9. Гирське – Лисичанск – Бахмут – Славянск.
  10. Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.

Ранее Денисова сообщила, что 13 марта в Украине должны заработать 14 гуманитарных коридоров.

Бучанский городской совет сообщил, что 13 марта также будут эвакуировать жителей Бучи.

Дословно Бучанский горсовет: "13 марта эвакуация продолжается. 4 автобуса прибудут ориентировочно в 11:30-12:00 под Бучанский городской совет. Присоединяйтесь на собственных автомобилях, забирайте тех, кому нужна помощь".

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Детали: Местные власти призывают людей сообщить об этом родным, друзьям и соседям.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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