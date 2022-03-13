В Украине открываются 10 гуманитарных коридоров
13 марта в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей с места ожесточенных боев.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время видеообращения, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram, Бучанский городской совет в Facebook
Детали: 13 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
- В Мариуполь из Бердянска продолжает движение колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир. Автобусы продолжают движение из Песковки.
- Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневе – Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Перемога – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев. Автобусы будут отправлены из Киева.
- Большая Дымерка – Бровары. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Кременная – Лиман.
- Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.
- Попасная – Бахмут – Славянск.
- Гирське – Лисичанск – Бахмут – Славянск.
- Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск.
Ранее Денисова сообщила, что 13 марта в Украине должны заработать 14 гуманитарных коридоров.
Бучанский городской совет сообщил, что 13 марта также будут эвакуировать жителей Бучи.
Дословно Бучанский горсовет: "13 марта эвакуация продолжается. 4 автобуса прибудут ориентировочно в 11:30-12:00 под Бучанский городской совет. Присоединяйтесь на собственных автомобилях, забирайте тех, кому нужна помощь".
Детали: Местные власти призывают людей сообщить об этом родным, друзьям и соседям.
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