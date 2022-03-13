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Подавляющее большинство европейцев поддерживают поставки оружия в Украину и санкции против РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 09:35

Почти 80% жителей ЕС выступают за экономические санкции против России, несмотря на то, что они болезненны для всех сторон.

Об этом свидетельствует масштабный соцопрос, проведенный в Германии, Франции, Италии и Польше, результаты которого есть в распоряжении "Европейской правды".

В ходе опроса, состоявшегося 3-7 марта, уже после введения жесточайших пакетов санкций, европейских граждан спрашивали о том, поддерживают ли лично они экономическое давление Запада против РФ.

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Самым низким среди опрошенных государств оказалась поддержка антироссийских экономических санкций во Франции, но и она очень высока. 72% французов поддерживают жесткое санкционное давление (из них 48% "безусловно", 24% "скорее поддерживают"). Только 7% "вообще не поддерживают" и 9% "скорее не поддерживают" санкции, 12% не определились.

В Германии и Италии поддержка санкции значительно выше – по 80% заявили о поддержке (57% о безусловной поддержке. В Польше поддержка давления на РФ абсолютная – 91% за, 79% безусловно за.

В экстраполяции на все население ЕС исследование прогнозирует 79% поддержки.

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Во всех опрошенных государствах есть поддержка поставки военного оборудования в Украину.

Во Франции речь идет о 65% сторонников, 20% противников и значительной части (15%) неопределенных. В Германии 66% поддерживают поставку оружия, 28% против. В Италии поддержка наименьшая, но также относительно высокая – 57%, 35% против. В Польше поддержка поставки оружия является абсолютной – 91%, только 5% против.

Ранее ЕвроПравда сообщала, что абсолютное большинство немцев, французов и итальянцев – за вступление Украины в ЕС.

Исследование совместно провели французский Фонд Жана Жореса (авторитетная организация, приближенная к Соцпартии) и украинская Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, YES). С 3 по 7 марта по их заказу социологические компании опросили более 4000 человек по репрезентативным выборкам, представляющим население Германии, Франции, Италии и Польши старше 18 лет.

Также данные были интерполированы для представления ожидаемой общеевропейской позиции, учитывая, что эти 4 государства являются выразителями мнений регионов ЕС и с учетом распределения населения в этих регионах.

Как сообщалось, генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии поставки оружия Украине, осуществляемые союзниками.

Темы: ЕСсанкциивойнаРосcия
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