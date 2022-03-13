Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9, пострадали 57 человек

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 09:40
В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9, пострадали 57 человек
скриншот

В результате ракетного удара по Яворивскому полигону во Львовской области погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.

Источник: глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на брифинге 13 марта

Прямая речь: "Было выпущено, по предварительным данным, более 30 ракет. Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество было сбито.

Реклама:

В настоящее время 57 человек травмированы, поражены, находятся в больницах, 9 погибли - по официально подтвержденным данным. На данный момент производится тушение пожара и разбор обломков".

Детали: По данным львовских властей, самолеты вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары.

Темы: Львовщинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украинские бойцы захватили комплекс радиоэлектронной борьбы россиян
Потери врага на 13 марта: вражеская авиация обеднела на 74 самолета
"Азовцы" в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и взяли в плен 12 оккупантов
Мэр Ирпеня: 70% города – наши, ведем бой за остальные 30%
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: