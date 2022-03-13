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В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9, пострадали 57 человек

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 10:40
скриншот

В результате ракетного удара по Яворивскому полигону во Львовской области погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.

Источник: глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на брифинге 13 марта

Прямая речь: "Было выпущено, по предварительным данным, более 30 ракет. Сработала система противовоздушной обороны, определенное количество было сбито.

В настоящее время 57 человек травмированы, поражены, находятся в больницах, 9 погибли - по официально подтвержденным данным. На данный момент производится тушение пожара и разбор обломков".

Детали: По данным львовских властей, самолеты вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары.

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Темы: Львовщинавойна
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