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Оккупанты схватили спасателя, который эвакуировал людей

Ирина БалачукВоскресенье, 13 марта 2022, 10:43
Фото иллюстративное: спасатель помогает эвакуировать людей в Сумах. Фото ГСЧС

Оккупанты незаконно задержали и уже 3 сутки удерживают сотрудника ГСЧС Алексея Данченко, который участвовал в эвакуации жителей из Гостомеля в Киевской области.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время видеообращения 13 марта

Прямая речь Верещук: "Я снова и снова заостряю внимание, чтобы РФ отпустила Алексея Данченко – работника ГСЧС, сопровождавшего колонну в согласованном гуманитарном маршруте в Белогородке. Сейчас он находится на территории стеклозавода в Гостомеле. Мы требуем отпустить Данченко. Мы договорились об этом коридоре, и он выполнял свою работу".

Детали: 12 марта Верещук напомнила, что Данченко входил в список лиц, участвующих в эвакуации. Этот список был согласован сторонами.

Она также подчеркнула, что "объяснения, что он говорил по мобильному, не принимаются".

Министр добавила, что Украина будет делать все, чтобы освободить Данченко.

Темы: Украинавойнаэвакуация
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