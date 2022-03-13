Ситуация на границе Украины: очередей практически нет
Ситуация с пассажиропотоком на украинской границе стабилизировалась: пограничники констатируют отсутствие очередей.
Источник: Государственная пограничная служба в Telegram
Детали: Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины, на 10:00 13 марта 2022 года.
Республика Польша:
"Ягодин" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов;
"Рава-Русская" - 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;
"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвинкове" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Лужанка" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.
Дополнительно: За сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что относительно предыдущих суток пассажиропоток увеличился не существенно.
За прошедшие сутки за пределы Украины выбыли более 77 тысяч человек. Большинство выехавших – около 51 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке.
В Украину за прошедшие сутки прибыли более 19 тысяч человек, около 14 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины.