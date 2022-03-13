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Ситуация на границе Украины: очередей практически нет

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 11:05
фото ГПСУ

Ситуация с пассажиропотоком на украинской границе стабилизировалась: пограничники констатируют отсутствие очередей.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины, на 10:00 13 марта 2022 года.

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов;

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"Рава-Русская" - 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов;

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очередей нет.

Республика Молдова – очередей нет.

Дополнительно: За сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что относительно предыдущих суток пассажиропоток увеличился не существенно.

За прошедшие сутки за пределы Украины выбыли более 77 тысяч человек. Большинство выехавших – около 51 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке.

В Украину за прошедшие сутки прибыли более 19 тысяч человек, около 14 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины.

Темы: границаПограничная служба
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