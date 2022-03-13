Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности – глава МАГАТЭ

Нынешняя ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС явно противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

Источник: сообщение МАГАТЭ от 12 марта

Детали: 24 февраля российские войска установили контроль над законсервированной Чернобыльской АЭС, а 4 марта захватили крупнейшую атомную электростанцию Украины – Запорожскую АЭС, где находятся шесть реакторов. Позже "Росатом"прислал на ЗАЭС российских специалистов.

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12 марта в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Гросси гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что небольшое число специалистов компании присутствует на Запорожской АЭС, но опроверг, что "Росатом" взял на себя эксплуатационный контроль или намеревается включить станцию в свою систему управления.

Российская Федерация 12 марта официально сообщила МАГАТЭ, что "управление и эксплуатация Запорожской АЭС и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала, группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь".

В частности, "при консультационном содействии" российских специалистов якобы осуществляется восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС.

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Гросси констатировал, что нынешняя ситуация явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов, который гласит, что "эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления".

На ЗАЭС две из четырех линий электропередачи были повреждены. По словам Лихачева, ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи, но также были доставлены дополнительные запасы топлива для резервных дизель-генераторов.

На Чернобыльской АЭС Украина пытается восстановить поврежденные линии электропередачи, однако внешнее энергоснабжение не возобновлялось с 9 марта. Резервное питание важных для безопасности систем, в том числе хранилищ отработавшего топлива на месте аварии 1986 года, дают дизель-генераторы, 11 марта поступили дополнительные поставки топлива.

Лихачев заявил Гросси, что линии электропередачи для обеспечения Чернобыльской АЭС электроэнергией могут быть подведены из близлежащих районов Беларуси. Он сообщил, что на площадке находятся несколько экспертов "Росатома".

На ЧАЭС со дня ее захвата российскими вооруженными силами ни разу не была проведена смена персонала, который насчитывает 211 человек технического состава и сотрудников службы охраны и фактически живет на станции.

В МАГАТЭ акцентируют на необходимости обеспечить персоналу возможность полноценного отдыха и ротации,так как это является важным элементом безопасной и надежной работы АЭС.

Из 15 имеющихся в Украине энергоблоков АЭС в рабочем режиме остаются 8, в том числе два на Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и два на Южноукраинской АЭС. Радиационный фон остается в норме.