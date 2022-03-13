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"Азовцы" в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и взяли в плен 12 оккупантов

Ирина БалачукВоскресенье, 13 марта 2022, 10:12
Азовцы в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и взяли в плен 12 оккупантов
Последствия вражеских обстрелов Мариуполя. Фото с Telegram "Азова"

Военные полка "Азов" во время ожесточенных боев в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и 1 "Тигр", а также взяли в плен 12 оккупантов.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту.

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В плен к азовцам попало 12 врагов".

Детали: Сообщается, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои – защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.

Азовцы подчеркнули, что дух бойцов несокрушимый, борьба за жизнь полумиллионного города продолжается.

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Темы: Мариупольвойна
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