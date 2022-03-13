"Азовцы" в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и взяли в плен 12 оккупантов

Военные полка "Азов" во время ожесточенных боев в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и 1 "Тигр", а также взяли в плен 12 оккупантов.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту.

В плен к азовцам попало 12 врагов".

Детали: Сообщается, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои – защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага.

Азовцы подчеркнули, что дух бойцов несокрушимый, борьба за жизнь полумиллионного города продолжается.