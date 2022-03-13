9 человек погибли в результате бомбардировок в Николаеве – ОГА
Воскресенье, 13 марта 2022, 10:36
Пока известно о 9 погибших в результате бомбардировки российскими оккупантами в Николаеве.
Источник: глава ОГА Виталий Ким в Telegram, Нацполиция, местные издания
Прямая речь Кима: "9 человек погибли в результате бомбардировки му****ми. Николаев".
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Детали: Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.
Есть раненые.
В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.
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