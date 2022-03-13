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9 человек погибли в результате бомбардировок в Николаеве – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 10:36
9 человек погибли в результате бомбардировок в Николаеве – ОГА
николаев, фото фб кима

Пока известно о 9 погибших в результате бомбардировки российскими оккупантами в Николаеве.

Источник: глава ОГА Виталий Ким в Telegram, Нацполиция, местные издания

Прямая речь Кима: "9 человек погибли в результате бомбардировки му****ми. Николаев".

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Детали: Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.

Есть раненые.                                                                                     

В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.

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Темы: Николаеввойна
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