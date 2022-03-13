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В Италии перевернулся автобус с украинцами: 1 погибший, несколько пострадавших

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 11:51
Фото с Twitter Vigili del Fuoco

Автобус, в котором находились около 50 украинцев, перевернулся в Италии, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пожарной службы Италии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на трассе между Чезена и Римини, на северо-восточном побережье.

По предварительным данным, автобус съехал с трассы около 6:45 утра на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе в направлении Анконы.

На фотографиях, опубликованных пожарными в Twitter, видно, что автобус перевернулся. Спасательные работы продолжаются.

Причины аварии неизвестны, других транспортных средств на дороге в момент аварии не было, погодные условия были хорошими. Возможно, водитель уснул за рулем.

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Темы: ИталияДТПукраинцы
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