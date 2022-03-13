В Италии перевернулся автобус с украинцами: 1 погибший, несколько пострадавших
Автобус, в котором находились около 50 украинцев, перевернулся в Италии, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения.
Об этом говорится в сообщении пожарной службы Италии в Twitter, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на трассе между Чезена и Римини, на северо-восточном побережье.
По предварительным данным, автобус съехал с трассы около 6:45 утра на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе в направлении Анконы.
На фотографиях, опубликованных пожарными в Twitter, видно, что автобус перевернулся. Спасательные работы продолжаются.
🔴 #Bus #Ucraina, #vigilidelfuoco impegnati con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato [#13marzo 9:30]#A14 Forlì-Cesena pic.twitter.com/avIfDarEci— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022
Причины аварии неизвестны, других транспортных средств на дороге в момент аварии не было, погодные условия были хорошими. Возможно, водитель уснул за рулем.
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