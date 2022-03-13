Россияне выходят на акции против войны с Украиной, полиция - пакует
Воскресенье, 13 марта 2022, 12:32
В Сибири и на Урале российская полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.
Источник: "Медуза"
Детали: В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.
Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.
В России сегодня антивоенные и антипутинские акции. Начались жесткие задержания в Екатеринбурге (Медуза) pic.twitter.com/1t5jqV3Ti9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022
Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.
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