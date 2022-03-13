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Россияне выходят на акции против войны с Украиной, полиция - пакует

Валентина РоманенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 11:32
Россияне выходят на акции против войны с Украиной, полиция - пакует

В Сибири и на Урале российская полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.

Источник: "Медуза"

Детали: В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

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Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

ВИДЕО ДНЯ

Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.

Темы: войнаРосcияакции
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