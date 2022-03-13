Россияне выходят на акции против войны с Украиной, полиция - пакует

В Сибири и на Урале российская полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.

Источник: "Медуза"

Детали: В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

В России сегодня антивоенные и антипутинские акции. Начались жесткие задержания в Екатеринбурге (Медуза) pic.twitter.com/1t5jqV3Ti9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

Всего, по данным "ОВД-Инфо", с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.