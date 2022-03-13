В МИДе объяснили, как действует временная защита для украинцев в ЕС и куда обращаться

Министерство иностранных дел Украины опубликовало права украинцев, которые они получат вместе с "временной защитой" в странах ЕС, и рассказали, куда обращаться за защитой.

Инструкция опубликована на Facebook-странице министерства, пишет "Европейская правда".

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за "временной защитой" в государствах ЕС. Она не означает получения статуса беженца, но лица, получившие "временную защиту" в ЕС, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

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Эта защита действует сроком на 1 год, и ее период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине.

Люди, пользующиеся временной защитой, получают: вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления); доступ к работе (требования ожидания в 6 месяцев, в отличие от получения статуса беженца, в этом случае нет); доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания; обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств проживания); доступ к социальному обеспечению; доступ к медицинскому обслуживанию; право на соответствующую информацию о временной защите; возможность получить статус беженца в будущем; возможность вернуться в страну гражданства в любое время.

Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты, определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Поэтому для того, чтобы ими воспользоваться, следует обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, занимающиеся вопросами временной защиты. Там перемещенным украинцам должны выдать документ, объясняющий на понятном языке их статус и права.

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Лица, на которых распространяется временная защита:

граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года. члены семей первых двух категорий, включая супругов (включая и незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние холостые дети или дети их супруга (без разницы, рождены ли они в браке или вне брака) , или усыновленные), а также их близкие родственники, проживавшие вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину, полностью или преимущественно находившиеся на содержании лиц из первых двух категорий граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание, выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Вопрос предоставления временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.

Читайте подробнее: Убежище в ЕС: что следует знать о правилах временной защиты для украинцев