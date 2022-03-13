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В Берлине более 20 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 17:10

Более 20 000 человек вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку Украины, противостоящую российскому вторжению.

Об этом пишет Berliner Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Демонстранты прошли по большой колонне по центру города к Бранденбургским в воскресенье днем. Среди демонстрантов были как молодые, так и пожилые люди, а также семьи с детьми. Девиз демонстрации: Остановить войну. Мир и солидарность народа Украины".

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У многих участников были воздушные шары синего и желтого цвета. Другие несли транспаранты с надписями "Остановить войну", "Мир", "Где вакцина против войны" и оскорбляющие президента России Владимира Путина.

Полиция заявила, что на акции присутствовало 20 000 – 30 000 человек. Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира назвал количество участников в 60 000 человек.

 

Многотысячные демонстрации также прошли в Штутгарте, Гамбурге, Франкфурте и Лейпциге. Две недели назад, через три дня после начала войны, на улицы Берлина вышли более 100 тысяч человек.

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Напомним, Deutsche Bahn отправила первый поезд "Железного пути" с гуманитарной помощью для Украины.

Темы: УкраинавойнаГерманияРосcия
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