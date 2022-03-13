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В Луганской области оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 18:10
Александр Кононов, фото: Oleksandr Khomenko/Facebook

В селе Боровском под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском под Северодонецком".

Прямая речь Гайдая: "Сегодня вошли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске".

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Темы: Луганская областьволонтерывойнаРосcия
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