В Луганской области оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске
Воскресенье, 13 марта 2022, 17:10
В селе Боровском под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Дословно: "Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском под Северодонецком".
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Прямая речь Гайдая: "Сегодня вошли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске".