Херсонского блогера подозревают в госизмене: оправдывает войну

Херсонскому блогеру-коллаборанту заочно объявили подозрение в государственной измене, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, после полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины подозреваемый сразу перешел на сторону врага.

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Имея опыт журналистской деятельности, он целенаправленно наносит вред информационной безопасности Украины, размещая на собственном канале в сети Интернет видеоматериалы с пропагандой "русского мира" и оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации.

Своими действиями подозреваемый оказывает психологическое давление на население с активной проукраинской позицией для преодоления сопротивления и оккупации".

Детали: При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры житель Херсона заочно уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Ему грозит наказание – лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.