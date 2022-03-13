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Херсонского блогера подозревают в госизмене: оправдывает войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 18:43
фото прокуратуры

Херсонскому блогеру-коллаборанту заочно объявили подозрение в государственной измене, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, после полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины подозреваемый сразу перешел на сторону врага.

Имея опыт журналистской деятельности, он целенаправленно наносит вред информационной безопасности Украины, размещая на собственном канале в сети Интернет видеоматериалы с пропагандой "русского мира" и оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации.

Своими действиями подозреваемый оказывает психологическое давление на население с активной проукраинской позицией для преодоления сопротивления и оккупации".

Детали: При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры житель Херсона заочно уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ему грозит наказание – лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

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Темы: Херсонвойнапрокуратура
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