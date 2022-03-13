Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты сосредотачивают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 19:07
Украинский военный в поле боя. Фото: вернись живым

Русские оккупанты сосредоточивают силы для захвата Николаева и наступления на Кривой Рог.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 13 марта

Дословно: "С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя.

Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города".

Детали: Русские оккупанты также не оставляют попыток захвата Мариуполя.

В Черном море захватчики привели в боевую готовность "полную" корабельную группировку для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что вражеские агенты готовят акты диверсии на транспортных путях, где передвигаются конвои с гуманитарной помощью и вооруженной помощью от стран-партнеров.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Русские захватчики продолжают захватывать в заложники и убивать мирных жителей, совершать акты мародерства и совершают обстрелы из авиации и артиллерии по густонаселенным кварталам в городах, детских садах, школах и больницах.

Украинские защитники продолжают осуществлять оборонную операцию по всем направлениям.

Темы: Кривой РогНиколаеввойнабоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха — в 33 раза выше нормы

фотоВСУ уничтожили российского генерал-лейтенанта – штаб

Зеленский: Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе

Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря – штаб

НАТО обеспечит поставку в Украину комплексов ПВО

Все новости...
Кривой Рог
Две ракеты ударили по аэропорту в Днепропетровской области
Людей из части Кривого Рога вывозят из-за риска захода россиян
Колонна врага может направиться на Кривой Рог – Вилкул
Последние новости
11:16
Защитники уничтожили российскую технику в Мариуполе и под Черниговом
11:14
видеоУкраинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" за предательство 
11:14
Релокейт бизнеса: подано более 700 заявок, нужна помощь с транспортом
10:54
В Украине заработали лагеря для пленных оккупантов
10:43
Господдержка рабочих мест и жилье: правительство подготовит помощь для "переселенцев"
10:30
Ночь в регионах: тяжелее всего было на востоке и юге Украины
10:18
Генштаб озвучил потери России в войне: 44 средства ПВО, 210 самолетов и вертолетов
10:08
В субботу планируют открыть 10 гуманитарных коридоров
10:06
Российские оккупанты за время войны убили 112 украинских детей
09:43
США запретили обслуживание почти 100 самолетов, связанных с Россией
Все новости...