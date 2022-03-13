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Оккупанты сосредотачивают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог

Денис КарловскийВоскресенье, 13 марта 2022, 18:07
Оккупанты сосредотачивают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог
Украинский военный в поле боя. Фото: вернись живым

Русские оккупанты сосредоточивают силы для захвата Николаева и наступления на Кривой Рог.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 13 марта

Дословно: "С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя.

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Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города".

Детали: Русские оккупанты также не оставляют попыток захвата Мариуполя.

В Черном море захватчики привели в боевую готовность "полную" корабельную группировку для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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Кроме того, в Генштабе предупредили, что вражеские агенты готовят акты диверсии на транспортных путях, где передвигаются конвои с гуманитарной помощью и вооруженной помощью от стран-партнеров.

Русские захватчики продолжают захватывать в заложники и убивать мирных жителей, совершать акты мародерства и совершают обстрелы из авиации и артиллерии по густонаселенным кварталам в городах, детских садах, школах и больницах.

Украинские защитники продолжают осуществлять оборонную операцию по всем направлениям.

Темы: Кривой РогНиколаеввойнабоевые действия
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