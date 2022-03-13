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Латвия хочет разместить у себя войска США на постоянной основе

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 18:44

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал к постоянному пребыванию американских войск в стране после вторжения России в Украину.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Риге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Глядя на самые последние события, мы были бы очень рады постоянному присутствию американских войск здесь, в Латвии", — заявил Ринкевич .

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"У нас больше нет иллюзий относительно путинской России, мы действительно не видим веских причин предполагать, что Россия может изменить свою политику", — добавил министр.

Блинкен сегодня также посетил Литву и заявил, что НАТО в связи с развязыванием Россией полномасштабной войны против Украины продолжит усиливать восточный фланг НАТО.

Ранее сообщалось, что США отправят в Литву дополнительных 400 военных в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.

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Темы: СШАЛатвия
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