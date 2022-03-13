Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине с 24 февраля три журналиста были убиты, также произошло 10 покушений – фонд JFJ

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 марта 2022, 18:46

Фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) задокументировал, по меньшей мере, 35 атак на журналистов в Украине с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Источник: руководительница Фонда Мария Орджоникдзе в комментарии Радио Свобода

Детали: Большинство нападений совершили российские силы, часть нападавших пока не установлена.

Реклама:

По ее данным, к физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся:

– убийства трех журналистов (журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом; телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве; американец Брент Рено, видеожурналист, бывший автор The New York Times, был убит на блокпосте в Ирпене Киевской области) .

– 10 покушений на убийство (пострадал швейцарский журналист Гийом Брике, которого также ограбили российские войска; двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск; два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф Емиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения, российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News – главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду.

ВИДЕО ДНЯ

The New York Times выражает печаль по поводу гибели корреспондента и заявляет, что в Украине он работал не по их редакционному заданию.

Ранее на этой неделе, в Барышевке, восточнее Киева, получил ранение журналист Радио Свобода Марьян Кушнир. Это произошло во время выполнения им редакционного задания.

По словам Кушнира, ракетный удар или удар из авиации произошел около 3:00 11 марта в Барышевке. В результате этого удара были еще пострадавшие.

Первую помощь корреспонденту Радио Свобода предоставили военные медики и медики Барышевки. Сейчас Марьян Кушнир - в удовлетворительном состоянии.

Темы: свобода словавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
свобода слова
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Правда выживает, когда за неё есть кому бороться
Свобода слова и Нестор Шуфрич: кто здесь лишний?
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: