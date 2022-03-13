В результате обстрела аэродрома под Кропивницким погибли 7 человек – ОГА
Воскресенье, 13 марта 2022, 20:02
Семь человек погибли в результате ракетных ударов российских войск по военному аэродрому "Канатово" под Кропивницким в Кировоградской области.
Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram
Прямая речь: "В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть семь погибших. Повреждена инфраструктура.
Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий".
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