Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате обстрела аэродрома под Кропивницким погибли 7 человек – ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 марта 2022, 19:02
В результате обстрела аэродрома под Кропивницким погибли 7 человек – ОГА
Аэропорт "Канатово", фото aerovokzal.net

Семь человек погибли в результате ракетных ударов российских войск по военному аэродрому "Канатово" под Кропивницким в Кировоградской области.

Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram

Реклама:

Прямая речь: "В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть семь погибших. Повреждена инфраструктура.

Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий".

Темы: Кировоградская областьвойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кировоградская область
В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине
Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ
В Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: