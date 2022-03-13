Русские сбили свой беспилотник, но доложили об уничтожении "Байрактара" - Залужный

Российская противовоздушная оборона по ошибке сбила в Харьковской области свой беспилотник, но доложила руководству об уничтожении украинского БПЛА "Байрактар".

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Сегодня в 9:32 в районе Веселое Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из ЗРК "ТОР" на высоте 3200 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении.

Реклама:

При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА "Байрактар" наших вооруженных сил".

Детали: По словам Залужного, результаты расследования причин исчезновения российского беспилотника доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.