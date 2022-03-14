В Чернигове авиаударом разбили "Политехнику", Нежин обстреляли "Ураганами"

Российские войска обстреляли и повредили в Чернигове Национальный университет "Черниговская политехника".

Источник: глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Сегодня записываю видео возле Черниговской политехники – еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом".

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Детали: По Чернигову под утро было два авиаудара.

Чаус подчеркнул, что накануне над Черниговом ВСУ сбили вражеский самолет.

Нежин российские войска обстреляли ночью "Ураганами", пока информации о жертвах среди мирных жителей нет.

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Чаус отметил, что в области "есть общины в окружении, есть общины, по которым постоянно методично производятся обстрелы, есть общины, которые более-менее в спокойном состоянии". Все они взаимодействуют, координируются на уровне районных военных администраций.

Власти пытаются найти каналы передачи продуктов и лекарств в населенные пункты, где временно находится враг.

О "зеленом коридоре" для эвакуации из Чернигова местные власти будут говорить 14 марта с центральными властями и ВСУ.