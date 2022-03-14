ВОЗ оценивает число пострадавших от войны РФ с Украиной в 18 миллионов
Понедельник, 14 марта 2022, 11:57
Текущее оценочное число пострадавших в Украине составляет 18 миллионов человек, из которых 6,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.
Источник: европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения
Дословно: "Цепочки поставок были серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств подходят к концу, а больницы с трудом могут оказать помощь больным и раненым".
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Детали: По данным ВОЗ, около 3 миллионов человек покинули страну.
ВОЗ заявляет, что координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.