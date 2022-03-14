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ВОЗ оценивает число пострадавших от войны РФ с Украиной в 18 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 12:57

Текущее оценочное число пострадавших в Украине составляет 18 миллионов человек, из которых 6,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.

Источник: европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения

Дословно: "Цепочки поставок были серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств подходят к концу, а больницы с трудом могут оказать помощь больным и раненым".

Детали: По данным ВОЗ, около 3 миллионов человек покинули страну.

ВОЗ заявляет, что координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.

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Темы: война
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