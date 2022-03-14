Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВОЗ оценивает число пострадавших от войны РФ с Украиной в 18 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 11:57

Текущее оценочное число пострадавших в Украине составляет 18 миллионов человек, из которых 6,7 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.

Источник: европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения

Дословно: "Цепочки поставок были серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств подходят к концу, а больницы с трудом могут оказать помощь больным и раненым".

Реклама:

Детали: По данным ВОЗ, около 3 миллионов человек покинули страну.

ВОЗ заявляет, что координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Россияне безуспешно наступали возле Андреевки, Авдеевки и Марьинки – Генштаб
Силы обороны подтвердили освобождение Клещеевки
Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: