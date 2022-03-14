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В России хотят сажать тех, кто соблюдает западные санкции

Понедельник, 14 марта 2022, 21:59

Правящая российская партия "Единая Россия" готовит законопроект, вводящий уголовную ответственность за соблюдение бизнесом западных санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский КоммерсантЪ.

С такой инициативой вышел секретарь генерального совета Единой Россия" Андрей Турчак. По его словам, некоторые компании начали отказываться от работы с банками и бизнесом, подпавшими под санкции.

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"Предлагаем установить жесткую, в частности, уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за соблюдение и выполнение западных санкций. За фактически прямую помощь ухудшению экономической ситуации",— заявил он.

Турчак утверждает, что такой отказ уже носит массовый характер в РФ – от сотрудничества с подсанкционными предприятиями "под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения" отказываются даже те российские компании, имеющие государственную долю.

Остальные депутаты российской Госдумы также поддерживают эту инициативу. Коммерсант цитирует главу комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, убежденного, что этот закон обязательно будет принят.

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Какая будет ответственность за соблюдение санкций – пока неизвестно. Впрочем, в РФ уже действует уголовная ответственность за призывы к санкциям – по ней наказание может составить до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что принятие такого закона способно ухудшить бизнес-климат в РФ и привести к окончательному выходу из страны последних западных компаний.

Темы: Росcиясанкции
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