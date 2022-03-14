Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцария введет онлайн-регистрацию для украинских беженцев

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 23:42

Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции (SEM) планирует ввести онлайн-регистрацию для украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

"Нам жаль, что беженцам часами пришлось ждать улицы",- заявляет руководитель SEM Кристин Шранер Бургенер после длинных очередей в федеральные центры убежища на выходных.

11 марта пятницу правительство Швейцарии объявило, что убегающие от войны украинцы будут иметь право на временное разрешение S на проживание, работу и обучение в Швейцарии. Это решение вступило в силу на следующий день 12 марта.

В тот же день стало известно, что федеральные центры убежища переполнены спешащими зарегистрироваться людьми. К утру понедельника 14 марта было зарегистрировано 3843 украинца – преимущественно женщины и дети.

Онлайн-регистрация должна ускорить процесс, особенно для беженцев, которые уже нашли жилье у друзей или семьи. "Мы хотим лучше оцифровывать систему", – сказал Шранер Бургенер. Она также пообещала получить больше машин для отпечатков пальцев.

Темы: Швейцариябеженцывойнапереселенцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

фото, видеоПосле значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Все новости...
Швейцария
Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции
Швейцария введет против России аналогичные с ЕС санкции
Швейцария заморозила банковские счета россиян из санкционного списка ЕС
Последние новости
09:53
"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП
09:51
Активисты продолжают блокаду польско-украинской границы, очередь из фур уже 45 км
09:50
Футбол: суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА
09:35
Автобусы для эвакуации мариупольцев заехали в Бердянск
09:32
Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах
09:26
видео7 гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта
09:10
Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами
09:02
Обстрелы Харькова: ночью оккупанты убили нескольких взрослых и ребенка
08:57
Стефанчук призвал депутатов со всего мира остановить преступления России
08:56
В Британии рассказали об "информационном спецназе", созданном перед вторжением РФ
Все новости...