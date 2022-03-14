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Пентагон: удар РФ по Яворивскому полигону не сорвет оборонную помощь Украине

Понедельник, 14 марта 2022, 22:50

США не рассматривают нападение РФ на Яворивский полигон как попытку атаковать доставку оборонной помощи  Украине.

Об этом в понедельник сказал спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби добавил, что полигон не был одним из маршрутов, по которому США оказывают помощь Украине в сфере безопасности.

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"Я не буду говорить о всех формах того, как мы продолжаем искать способы помочь Украине защитить себя. Мы собираемся и дальше предоставлять украинцам как можно больше помощи для обеспечения безопасности как можно быстрее и эффективнее. И есть много разных способов", - добавил Кирби.

В понедельник спикер премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что российские ракетные удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность, но не помешают Лондону продолжать предоставлять Украине оборонное оружие.

Напомним, в результате обстрела Яворивского полигона на Львовщине, в 20 км от границы с Польшей, 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

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Темы: СШАвойна
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