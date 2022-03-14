Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: удар РФ по Яворивскому полигону не сорвет оборонную помощь Украине

Понедельник, 14 марта 2022, 23:50

США не рассматривают нападение РФ на Яворивский полигон как попытку атаковать доставку оборонной помощи  Украине.

Об этом в понедельник сказал спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Кирби добавил, что полигон не был одним из маршрутов, по которому США оказывают помощь Украине в сфере безопасности.

"Я не буду говорить о всех формах того, как мы продолжаем искать способы помочь Украине защитить себя. Мы собираемся и дальше предоставлять украинцам как можно больше помощи для обеспечения безопасности как можно быстрее и эффективнее. И есть много разных способов", - добавил Кирби.

В понедельник спикер премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что российские ракетные удары по украинской базе вблизи польской границы вызывают глубокую обеспокоенность, но не помешают Лондону продолжать предоставлять Украине оборонное оружие.

Напомним, в результате обстрела Яворивского полигона на Львовщине, в 20 км от границы с Польшей, 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

Темы: СШАвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами

Западная разведка: Путин сам себе создал информационный пузырь

фото, видеоПосле значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

В Черновцах демонтировали звезду певца, выступившего на "празднике" в Москве в поддержку войны

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

Все новости...
США
Зеленский предложил американцам создать новый союз
США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN
Зеленский попросил у США системы ПВО как альтернативу закрытию неба
Последние новости
09:58
Ни сантиметра врагу: центр Рубежного зачищают от оккупантов
09:53
"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП
09:51
Активисты продолжают блокаду польско-украинской границы, очередь из фур уже 45 км
09:50
Футбол: суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА
09:35
Автобусы для эвакуации мариупольцев заехали в Бердянск
09:32
Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах
09:26
видео7 гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта
09:10
Россияне снова сбросили бомбы на место, где прятались мариупольцы: люди под завалами
09:02
Обстрелы Харькова: ночью оккупанты убили нескольких взрослых и ребенка
08:57
Стефанчук призвал депутатов со всего мира остановить преступления России
Все новости...