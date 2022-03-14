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МВД возобновляет админуслуги – выдачу загранпаспортов и прав

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 22:53

Несмотря на войну, МВД возобновляет предоставление административных услуг на неоккупированных территориях Украины.

Источник: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "С сегодняшнего дня возобновляется работа сервисных центров МВД, где украинцы смогут обновить свое водительское удостоверение. Кроме того, чтобы помочь фронту водителями будут проходить экзамены на категорию "С".
Детали: Также министр сообщил, что 15 марта заработает Миграционная служба Украины, которая снова начнет выдавать загранпаспорта. Более того, родители смогут вклеивать фотографии своих детей в этот документ для выезда за границу.

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Все эти услуги должны работать корректно, невзирая на многочисленные кибератаки.

Темы: МВД
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