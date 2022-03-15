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Есть идея укрепления обороны Николаева – Ким 

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 08:38
Есть идея укрепления обороны Николаева – Ким 
Николаев, фото горсовета

В Николаеве обдумывают идеи укрепления обороны города на случай наступления российских оккупантов. 

Источник: глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким

Детали: Глава области сообщил, что ночью в Николаеве были ряд взрывов, подробности выясняются. Также были удары в сёлах области. 

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Ким сообщил, что город готовится к обороне.

Прямая речь: "Есть одна идея касаемо обороны города, всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической, координирую с военными и с инженерными сетями. 

Проработаю – и вечером, наверное, попрошу помощи у наших друзей-одесситов, потому что там по строительной технике нужно будет кое-что. В принципе, хороший план, хорошая идея". 

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Темы: Николаеввойна
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