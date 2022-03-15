Есть идея укрепления обороны Николаева – Ким
Вторник, 15 марта 2022, 08:38
В Николаеве обдумывают идеи укрепления обороны города на случай наступления российских оккупантов.
Источник: глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким
Детали: Глава области сообщил, что ночью в Николаеве были ряд взрывов, подробности выясняются. Также были удары в сёлах области.
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Ким сообщил, что город готовится к обороне.
Прямая речь: "Есть одна идея касаемо обороны города, всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической, координирую с военными и с инженерными сетями.
Проработаю – и вечером, наверное, попрошу помощи у наших друзей-одесситов, потому что там по строительной технике нужно будет кое-что. В принципе, хороший план, хорошая идея".
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