Предметы роскоши и рост пошлин на товары: Британия ввела новые санкции против РФ

Правительство Великобритании во вторник объявило о запрете на экспорт в Россию товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения британского правительства.

"Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию высококачественных товаров класса люкс, а также ввело новые импортные тарифы на сотни ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов повысили текущие ставки", - говорится в сообщении.

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Российская водка является одним из знаковых продуктов, пострадавших от повышения тарифов, тогда как запрет на экспорт, вероятно, коснется автомобилей класса люкс, модной высококачественной одежды и произведений искусства.

"Эти меры нанесут максимальный ущерб военной машине Путина, одновременно минимизируя влияние на британский бизнес, поскольку лидеры G7 объединились, чтобы ввести новую волну экономических санкций против Москвы", - заявили в британском правительстве.

Как отмечается, олигархи и другие члены элиты, разбогатевшие в правление президента Путина и поддерживающие его незаконное вторжение в Украину, будут лишены доступа к предметам роскоши.

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"Отказ России в доступе к режиму наибольшего содействия для ключевых импортных товаров и применение дополнительных пошлин ограничит российский экспорт в Британию. Великобритания сотрудничает с нашими международными партнерами и поддерживает Всемирную торговую организацию, чтобы предотвратить, чтобы те, кто не уважает основанный на правилах международный. порядок, пожинали его плоды" - утверждают в правительстве Британии.

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.