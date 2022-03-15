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Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 14:20
Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк
Михаил Подоляк. фото ОП

Украинская и российская делегации на переговорах 15 марта обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск РФ из Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…"

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Темы: войнаРосcия
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