Переговоры с РФ продолжаются, обсуждают прекращение огня и вывод войск из Украины – Подоляк
Вторник, 15 марта 2022, 15:20
Украинская и российская делегации на переговорах 15 марта обсуждают вопросы прекращения огня и вывода войск РФ из Украины.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны…"
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