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Бойцы теробороны будут признаваться ветеранами войны

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 17:43
Бойцы теробороны будут признаваться ветеранами войны
фото Минобороны

Добровольцы территориальной обороны смогут признаваться участниками боевых действий, ветеранами войны и лицами с инвалидностью в результате войны.

Источник: сайт Верховной Рады, "Слуга народа"

Детали: Законопроект №7151, инициированный Галиной Третьяковой, был принят Верховной Радой во вторник.

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Документ вносит изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно принятым изменениям:

  • добровольцы теробороны смогут признаваться участниками боевых действий;
  • добровольцы теробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны;
  • вводится соцзащита новой категории лиц – семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что только за 10 суток с начала российского полномасштабного вторжения в территориальную оборону вступило более 100 тысяч украинцев.

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"В настоящее время добровольцы территориальной обороны ВСУ защищают нашу страну от оккупанта на уровне с мобилизованными военнослужащими, жертвуя собственной жизнью и здоровьем. Система теробороны уже показала свою эффективность. Мужчины и женщины не только выполняют задачи по обеспечению порядка в своих населенных пунктах, но и ведут непосредственно бои с оккупантами", - сказала она.

Темы: войнаВооруженные силыВерховная Рада
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