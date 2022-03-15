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Под Харьковом украинские военные отбросили врага за пределы позиций

Катерина ТищенкоВторник, 15 марта 2022, 18:55
фото ООС

Вооруженные силы Украины отразили атаку российских войск под Харьковом и отбросили врага за пределы предыдущих позиций.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций".

Детали: Также Синегубов сообщил, что в первой половине дня ВСУ ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках.

"Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции", - сообщил он.

Потери оккупантов подсчитываются.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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