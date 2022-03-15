Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 19:05
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев
фото с Facebook Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Реклама:

"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию.

Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", - написал Моравецкий в Facebook, опубликовав фото визита.

Ранее схожее фото опубликовал также премьер-министр Чехии Петр Фиала.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в польском правительстве сообщили, что визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом, и о нем проинформирован председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ООН.

Темы: ПольшаЧехияСловения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
Все новости...
Реклама: