Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить происходящую на Востоке трагедию.

Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качиньским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", - написал Моравецкий в Facebook, опубликовав фото визита.

Ранее схожее фото опубликовал также премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Ранее в польском правительстве сообщили, что визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом, и о нем проинформирован председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ООН.