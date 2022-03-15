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Очередной российский самолет сбит вблизи Харькова - Сухопутные войска

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 20:33

Силы противовоздушной обороны подбили еще один самолет российских оккупантов вблизи Харькова.

Источник: верифицированная Facebook-страница Сухопутных войск Украины

Дословно: "Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет".

Детали: В сообщении есть видео (внимание, присутствует нецензурная лексика -ред). Модель самолета и друге подробности не указано.

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Темы: война
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