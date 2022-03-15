Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении: Ничего не боятся

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером и вице-премьером Польши, а также премьерами Чехии и Словении в Киеве.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Председатель польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим".

Детали: Как видно из опубликованного видео отрывков встречи, Зеленский констатировал, что русские обстреливают всю Украину, в том числе западные области.

Также он рассказал, что часть воюющих на стороне русских говорят на "непонятном нам языке".

"То есть они или из Сирии, или еще откуда-то их свозят", - сказал Зеленский.

Позже Зеленский сделал заявление для прессы, в котором поблагодарил премьеров за то, что они "ничего не боятся".

Прямая речь: "Я хотел бы поблагодарить за то, что они нам очень помогают. В такое время, когда много даже послов покинуло Украину из-за полномасштабного вторжения РФ на нашу землю.

И эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся, а больше боятся за нашу судьбу. И они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг".

Больше деталей: По словам Зеленского, Украина полностью доверяет Польше, Чехии и Словении и лидерам этих стран.

"И потому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в ЕС или о санкционной политике, мы знаем 100%, что все, что мы обсуждаем, действительно дойдет до позитивной цели для нашей страны, нашей безопасности и нашего будущего", – сказал он.

Что предшествовало: Во вторник вечером премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что прибыл в Киев вместе с главами правительств Чехии и Словении.