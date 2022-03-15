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Республиканцы призывают Байдена предоставить Украине системы ПВО и истребители

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 23:39
Сенат США, Getty Images

В новом письме президенту США депутаты-республиканцы призывают Джо Байдена поставить Украине системы ПВО и истребители.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

В новом письме, отправленном администрации Байдена во вторник, высокопоставленные республиканцы в Палате представителей и Сенате призывают предоставить Украине системы ПВО советского или российского производства, чтобы помочь защититься от агрессии России.

В письме не уточняется, какую систему ПВО нужно предоставить, но президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь получить как системы ПВО С-300, так и истребители МиГ-29.

Государственный департамент работает над тем, чтобы определить, какие страны имеют системы ПВО советского производства С-300, и сейчас изучает возможность их передачи Украине, сообщили источники CNN во вторник.

В среду Зеленский выступит с онлайн-речью перед Палатой представителей и Сенатом, в которой, как ожидается, он возобновит свои призывы предоставить дополнительное вооружение, а также ввести запретную для полетов зону над Украиной.

Кроме стратегических и тактических систем противовоздушной обороны, республиканцы подталкивают администрацию Байдена немедленно доставить Украине дополнительные зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

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Письмо подписали шесть республиканцев Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил во вторник, что идея вооружить Украину боевыми самолетами из Польши все еще обсуждается.

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Темы: СШАБайденвойна
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