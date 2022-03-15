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НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 23:12
НАТО должна отправить в Украину миротворческую миссию - Качинский
Ярослав Качинский, Getty Images

Руководство Польши предлагает направить в Украину миротворческую миссию.

Как сообщает "Европейская правда" с посланием на Onet.pl, такое заявление по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским сделал вице-премьер правительства Польши и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский.

"Нам нужна помощь Украине, о которой говорил президент, но я считаю, что определенный принцип, который был принят, тоже нужно изменить. Я считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или более широкой международной коалиции, но это должна быть миссия, которая будет действовать в Украине и которая сможет защитить себя. Сейчас это то, в чем больше всего нуждается Украина, Европа и весь демократический мир", - отмечает Качинский.

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Об увеличении поддержки Украины говорил и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы хотим, чтобы Украина очень быстро стала кандидатом в Евросоюз, хотим пригласить ее в ЕС. Мы никогда не оставим вас в самих, ведь мы знаем, что вы боретесь не только за собственную свободу и безопасность, но и за нас", – заявил он.

"Российское вторжение должно закончиться. ЕС должен предоставить вам статус кандидата как можно скорее; а кроме того, вы должны получить оборонное оружие. Мы не оставим вас", - добавляет Моравецкий.

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Напомним, что руководители польского правительства прибыли в Киев вместе с премьерами Чехии и Словении.

Моравецкий отметил, что премьер-министры прибыли в Киев, чтобы как можно быстрее остановить происходящую в Украине трагедию.

Ранее в польском правительстве сообщили, что визит осуществляется по договоренности с Европейским Союзом, и о нем проинформированы председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ООН.

Темы: ПольшаНАТО
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