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На железнодорожном вокзале Запорожья прогремел взрыв

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 08:02

На железнодорожном вокзале Запорожье-2 произошел взрыв.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в TG

Дословно: "Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен. На месте работают соответствующие службы".

Детали: Куртов просит не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.

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Темы: Запорожьевзрыв
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