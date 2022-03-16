На железнодорожном вокзале Запорожья прогремел взрыв
Среда, 16 марта 2022, 08:02
На железнодорожном вокзале Запорожье-2 произошел взрыв.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в TG
Дословно: "Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен. На месте работают соответствующие службы".
Детали: Куртов просит не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.
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