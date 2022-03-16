На железнодорожном вокзале Запорожья прогремел взрыв

На железнодорожном вокзале Запорожье-2 произошел взрыв.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в TG

Дословно: "Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока не известен. На месте работают соответствующие службы".

Детали: Куртов просит не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.