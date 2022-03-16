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Взломали сайты российских судов: Путин – террорист, россияне – фашисты

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 07:36
Взломали сайты российских судов: Путин – террорист, россияне – фашисты
Фото c Telegram Filanthrop

Утром 16 марта хакеры взломали сайты российских арбитражных судов – на их страницах появилось послание с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина и россиян в связи с войной в Украине.

Источник: РБК в Telegram

Детали: Хакеры написали, что Путин – террорист №1, а все россияне – фашисты.

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Из Украины доступ на сайты российских судов закрыт, однако поиск в Google свидетельствует, что описание, например, Московского арбитражного суда изменилось. 

 
СКРЫНШОТ ИЗ ПОИСКОВика GOOGLE

По данным РБК, позже сайты перестали открываться.

Представитель арбитражного суда Амурской области заявил, что картотека суда "находится в рабочем состоянии".

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время сайты некоторых судов возобновили свою работу.

Темы: Росcиявойнахакеры
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