Взломали сайты российских судов: Путин – террорист, россияне – фашисты

Утром 16 марта хакеры взломали сайты российских арбитражных судов – на их страницах появилось послание с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина и россиян в связи с войной в Украине.

Источник: РБК в Telegram

Детали: Хакеры написали, что Путин – террорист №1, а все россияне – фашисты.

Из Украины доступ на сайты российских судов закрыт, однако поиск в Google свидетельствует, что описание, например, Московского арбитражного суда изменилось.

СКРЫНШОТ ИЗ ПОИСКОВика GOOGLE

По данным РБК, позже сайты перестали открываться.

Представитель арбитражного суда Амурской области заявил, что картотека суда "находится в рабочем состоянии".

В настоящее время сайты некоторых судов возобновили свою работу.