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В новом пакете помощи США для Украины - дополнительные $800 млн на оборону - СМИ

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 08:05

В новом пакете помощи США для Украины объемом 13,6 млрд долларов, который уже подписал президент, предусмотрены дополнительные 800 млн на военную помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова анонимного собеседника в администрации Байдена.

Ранее сообщалось, что новый пакет экстренной помощи Украине содержит 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения.

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Официальное объявление Байдена по этому поводу ожидается в среду.

По предварительной информации, пакет будет предусматривать предоставление оборонного оружия, которое США уже передавали ранее, в том числе противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных ракет Stinger.

Обсуждается в том числе предоставление боевых дронов, но финального решения на этот счет еще нет.

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Отмечается, что администрация Байден попытается как можно скорее трансформировать средства в реальную помощь, потому что поставлять военную помощь на территорию Украины становится все сложнее, хотя и возможно.

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Темы: СШАУкраинаденьгивойна
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