"Вслед за российским кораблем": в Киевской области уничтожили колонну врага

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по очередной колонне техники российского оккупанта в Киевской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем".

Детали: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев сообщила в Facebook, что это работа ее бойцов.