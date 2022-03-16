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"Вслед за российским кораблем": в Киевской области уничтожили колонну врага

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 09:05

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по очередной колонне техники российского оккупанта в Киевской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем".

Детали: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев сообщила в Facebook, что это работа ее бойцов.

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Темы: войнаКиевская область
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