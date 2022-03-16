"Вслед за российским кораблем": в Киевской области уничтожили колонну врага
Среда, 16 марта 2022, 09:05
Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по очередной колонне техники российского оккупанта в Киевской области.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "Киевщина. Очередная колонна техники российских оккупантов спешит за своим кораблем".
Детали: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев сообщила в Facebook, что это работа ее бойцов.
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