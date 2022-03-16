В ОП верят, что прекращения огня удастся достичь в ближайшие дни

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что в ближайшие дни удастся достичь прекращения огня.

Источник: Подоляк в интервью PBS news, отрывки из которого размещены в его Twitter

Наша позиція на переговорах цілком конкретна – юридично вивірені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Все це можливе лише за прямого діалогу глав України та РФ. докладно, в інтерв'ю американському каналу @NewsHour pic.twitter.com/YCMLRhq7yG Реклама: March 16, 2022

Прямая речь: "Мы уверены, что прекращение огня будет достигнуто в ближайшие дни".

Детали: По словам Подоляка, члены украинской и российской делегации обсуждают документы, которые могут подписать президенты Украины и РФ.

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"Мы работаем над документами, которые президенты смогут потом обсудить и подписать", - сказал он.

Подоляк рассказал, что сначала Россия говорила на языке ультиматумов, однако сейчас ее позиция стала более мягкой.

По его мнению, это связано с тем, что русские использовали все ресурсы, которые они планировали использовать в войне с Украиной, но не добились желаемого.

"Единственный шанс остановить эту войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И мы над этим работаем на мирных переговорах", - добавил он.

В комментарии к опубликованному видео Подоляк подчеркнул, что позиция Украины на переговорах вполне конкретна – юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня и вывод российских войск.