Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

Украина и Россия на двусторонних переговорах обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, которые зашли на его территорию после 24 февраля.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах, пишет "Европейская правда".

Соглашение, которое украинские и российские переговорщики впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предусматривает отказ Киева от своих амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция, заявили источники.

Издание подчеркивает, что характер западных гарантий безопасности Украины и их приемлемость для Москвы может оказаться большим препятствием для заключения любого соглашения. Также препятствием может стать статус украинских территорий, захваченных Россией и ее марионетками в 2014 году.

Хотя Москва и Киев заявили в среду, что они добились прогресса по условиям соглашения, украинские чиновники скептически относятся к тому, что президент России Владимир Путин готов к миру. Они опасаются, что Москва пытается выиграть время для перегруппировки своих сил и возобновления наступления.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что любое соглашение будет включать пункт о том, что войска Российской Федерации покидают территорию Украины, захваченную с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию к востоку и северу от Киева.

По соглашению Украина сохранит свои вооруженные силы, но будет обязана оставаться вне военных союзов, таких как НАТО, и воздерживаться от размещения иностранных военных баз на своей территории.

Дополнено: позже Подоляк отреагировал на публикацию, заявив, что это позиция российской стороны.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что обсуждается возможный нейтралитет Украины по примеру Австрии или Швеции.

Подоляк объяснил заявления из России попыткой демонстрировать инициативу в переговорах и фактически отрицал утверждение, что такое предложение звучало от украинской стороны. Он пояснил, что Украина стремится получить "абсолютные гарантии безопасности" - более действенные, чем оказался на практике Будапештский меморандум.