Зеленский рассказал о сути нового военного союза U24

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международному сообществу с предложением создать новый военный союз U24.

Источник: ночное обращение Зеленского.

Дословно: "Я обратился к США и всем ответственным государствам относительно создания нового объединения U24 — нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно, сразу — не через недели, месяцы, годы, а за первые 24 часа от начала нападения.

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Мы не можем больше доверять существующим институциям. Мы не можем надеяться на то, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро, поэтому мы должны искать новые гарантии, создавать новые инструменты, брать тех, кто храбро будет делать то, что требует справедливость".