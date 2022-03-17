График эвакуационных поездов на 17 марта
Четверг, 17 марта 2022, 01:36
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: В частности, на 17 марта назначены следующие дополнительные эвакуационные рейсы:
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Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
- 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
- 10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч.
Краматорск:
ВИДЕО ДНЯ
- 13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;
- 16:00 – №275/276 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
- 16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;
- 18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
С вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков – в 1:00 и в 7:00.